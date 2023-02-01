2022九合一選舉時，屏東縣前縣長潘孟安在初選期間「唯一支持周春米」，一度引起不小的爭議，甚至還被質疑「指定接班人」。對此，潘孟安透露，周在過去20年間不求回報，給予他及屏東許多幫助，而他從沒幫助過周，縣長初選是唯一的一次。

民進黨黨內初選總是殺得刀刀見骨，去年有3人爭取參選屏東縣長，分別是時任立委周春米、莊瑞雄及鍾佳濱，不過潘孟安早在2021年底就表態「唯一支持周春米」，遭外界質疑是在指定接班人，鍾就曾表示「接班說」不太符合台灣社會對民主的認知，莊更批若屏東縣前縣長曹啟鴻也搞指定接班，那潘孟安就可能不會是縣長。

據《自由時報》今報導，潘孟安指出，2001年他擔任民進黨屏東縣黨部主委時，正找尋女將參選立委，因緣際會下認識周春米，周當時雖然未點頭參選，但卻靠著法律專業給予很大的幫助，不只大力輔選，還協助找來義務律師團提供法律諮詢，20年間提供了許多幫助，而他過去從沒幫助過對方，才因此在縣長初選給予支持，這也是唯一的一次。