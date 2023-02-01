湖人完成二連霸功臣之一的保羅蓋索（Pau Gasol），將要獻出執教首秀，據1日聯盟官方公布的消息，6度入選全明星賽的保羅蓋索將會執教1支全明星新秀隊伍，另外一同擔任總教練的傳奇球星包含諾阿（Joakim Noah）、戴隆威廉斯（Deron Williams）及傑森泰瑞（Jason Terry）。

作為聯盟年度盛會之一的全明星新秀挑戰賽，1日公布了28人入選名單，10位二年級生當中，由騎士中鋒莫布利（Evan Mobley）及上賽季最佳新人史考提巴恩斯（Scottie Barnes）領銜，狀元郎康寧漢（Cade Cunningham）則因賽季報銷未能入選。魔術狀元班凱羅（Paolo Banchero）則是攜手火箭探花賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.），加入11人菜鳥陣容。另有7名來自發展聯盟（G-League）的球員，包含確定將參戰灌籃大賽的麥克隆（Mac McClung）。

傑森泰瑞將會執教由7名發展聯盟球員組成的隊伍，其餘21位由保羅蓋索、諾阿及戴隆威廉斯挑選各7人加入自己小隊。4支小隊兩兩進行比賽，率先拿先40分的隊伍晉級決賽，而2支晉級冠軍賽的隊伍，將以奪下25分作為目標，決定最終冠軍歸屬。

4位執教新秀隊的傳奇球星，NBA生涯資歷相當顯赫，諾阿曾經2度入選明星賽，2013-14年球季拿下最佳防守球員；戴隆威廉斯是3屆全明星球員、2度榮獲NBA年度第2隊的殊榮；曾拿下最佳第6人的傑森泰瑞，雖然個人榮譽不及上述幾位，不過他已經開始了執教生涯，是現任爵士助理教練之一。