小編今（1）日精選5件不可不知的國內外財經大事。外媒報導，美國政府已停止批准美企對華為出口產品的許可證申請。政府官員正在討論下一步制裁方針，除現在已停止出口的5G等級商品外，可能還將拒絕4G、WiFi 6、WiFi 7、AI、高性能運算以及雲端等相關技術產品，禁止高通與英特爾等晶片企業供應華為。

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）專家Martijn Rasser對此分析，華為這幾年跨入海底電纜和雲端等領域，增添美國國安更多隱憂，因此，商務部採取最新動作，是因為華為跟四年前只專注5G相較已大不相同。

【1】美擬擴大制裁 全面斷供華為

消息人士表示，部分白宮官員甚至表態應該全面禁售華為，但目前僅是進行初期討論，預計真正的措施將2023年5月、也就是華為被列入實體清單四周年時公布。

華為是在2019年5月被列入實體清單，在2020年8月美國曾加重制裁限制，最新的可能制裁方案反映出美國政府立場。知情人士表示，過去兩年包括對中國晶片新規等措施，象徵拜登政府對中國科技採取更強硬立場，指標企業華為因此遭殃。

【2】中鋼翁朝棟：谷底就在第一季 鋼市將U型復甦

中鋼31日新春開泰祈福，董座翁朝棟預期，今（2023）年鋼市將呈U型復甦成長，第一季可望是谷底，第二季需求有機會爆發，中鋼將力拚營運最快2月轉盈，最遲3月脫離虧損命運。受到多重不利因素衝擊，中鋼去年9月起連續四個月虧損，但全年合併稅前盈餘仍達232.58億元，每股稅前盈餘估1.47元。

【3】台股HOLD萬五 投信押寶20檔

2024年台美總統大選，今年為選舉行情前哨戰，法人指出，投信近年來成為台股多頭指標，今年以來更加碼上市櫃近150億元，目前適逢內閣改組及總統大選前的造勢關鍵時刻，HOLD住台股在「萬五」成重要關鍵，包括聯電（2303）、友達（2409）、裕隆（2201）等成投信押寶的重倉股，建議投資人跟著投信布局腳步。

【4】三星晶片受挫 上季獲利8年新低

三星電子31日公布去年第四季業績，全球經濟成長減速打擊電子產品與晶片需求，上季營業利益創下八年新低紀錄，並示警本季需求恐持續走疲，引發股價大跌，拖累日韓晶片類股全倒。但是，三星表示無意縮減資本支出。

【5】福特電動車降價 叫戰特斯拉

福特汽車（Ford Motor）周一（30日）宣布北美市場的電動跨界休旅車Mustang Mach-E降價，每輛車價格調降最高5,900美元。此舉反映數周前特斯拉全球降價約兩成後，已令對手車廠感受壓力，意味著電動車價格戰開打。

拜Mach-E熱賣所賜，福特在2022年於美國銷售逾6.5萬輛電動車，成為美國電動車銷量第二大的車廠，不過與榜首特斯拉仍有一段差距。據Motor Intelligence估計，特斯拉去年在美售出逾52.2萬輛電動車。