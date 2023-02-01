台南市風禾、日麗牙醫診所牙醫師趙健智。（趙健智提供／洪榮志台南傳真）

牙周病是口腔健康的隱形殺手！根據衛生福利部統計，台灣成人牙周病的盛行率高達80.4％，顯示問題十分嚴重。台南市風禾、日麗牙醫診所牙醫師趙健智指出，牙周病患者多數時候都不會有類似其他牙齒疾病的酸痛感，因此往往被無視，但其造成的破壞並不亞於蛀牙，請民眾不要輕忽。

趙健智表示，牙周病有許多成因，但在臨床上最常遇到的部分，就是清潔上的疏忽，導致形成牙菌斑堆積進而產生牙結石；待牙結石形成之後，便會導致牙齦發炎，且較難以透過居家清潔方式去除，此時必須求助牙醫師，利用音波器械清潔牙結石，否則輕者牙齦發炎出血，重者牙齒搖動脫落。

那麼該如何預防牙周病呢？趙健智認為，對一般大眾來說，適宜的口腔清潔方式及工具相當重要，再搭配定期到牙醫診所回診，並進行口腔檢查及清潔，才能在預防牙周病上達到成效。其中，市面上的貝式刷牙法、牙間刷、牙線、沖牙機等清潔口腔的工具，都可以選擇，每種清潔工具也都有適合的使用時機及族群，大家可以請自己的牙醫師推薦。

至於有了牙周病該如何治療？趙健智也說，衛福部為改善國人的口腔健康，已針對牙周病設立統合照護計畫，民眾不用特地到醫學中心，在一般醫療院所即可擁有牙周病治療的機會。

趙健智強調，正規的牙周病治療有許多環節，在治療前需要幫病患進行資料搜集，包括病史紀錄、X光檢查、術前牙齦發炎狀況檢查、口腔衛教，有了這些資料後，牙醫師才能針對每個患者擬定專屬的治療計畫，進而開始治療牙周病。

不過，治療牙周病是冗長繁瑣的過程，患者的配合更是牙周病治療成功非常重要的因素。趙健智指出，在牙周病統合照護計畫的設定下，大部分的牙周病患者，都可以依賴健保資源達到穩定的牙齦狀況，僅部分中、重度牙周病患需要進行手術，但也有一些先進儀器可以取代手術，像是雷射治療，現在已有越來越多的醫療院所及醫師，開始採用這些設備作為治療的選項。