宋寧峰、張婉婷夫妻近日被邀請上大陸綜藝節目《再見愛人2》，在節目中將婚內許多問題放檯面上討論，最新播出的一集中，兩人面對面說心裡話，宋寧峰坦言當年交往時，沒有做任何保護措施就讓女方懷孕，「這是一件不負責任的事情」，並向對方道歉。

大陸男星宋寧峰曾出演過《杜拉拉升職記》、《相親相愛》等多部影視作品，與女星齊溪7年婚姻結束沒多久，在友人聚會上認識時任演員經紀人的張婉婷，兩人僅交往1個月就有了孩子，女方曾說：「如果我們有孩子就要（留下），我給你生個孩子吧！」但實際上雙方是沒有經過審慎思考的，也未與其他家人商量，可想而知，婚後開始浮現許多兩人個性不合、價值觀差異甚大等問題，婚姻也逐漸分崩離析。

面對當年的因為意外懷孕而結婚的決定，宋寧峰坦言當初交往時，沒有做任何保護措施就讓女方懷孕，「這是一件不負責任的事情」，並為此向對方道歉，而妻子張婉婷也坦承，她覺得若不是意外懷孕，現在應該與宋寧峰分手了，因為依自己的個性、喜歡的生活方式，不會非要嫁人成家，「慢慢就淡了，我可能就去尋找我的快樂，每年定期旅遊、與朋友聚會」，相較被家庭綁住，她更嚮往過去的自由，聽到這個回答，宋寧峰表情也忍不住黯淡下來。

這一夫妻對談的片段引起網友熱烈討論，大家感慨表示：「孩子不要可以打掉，不要每次都搞得像被害者似的，都是成年人」、「打好雨傘，愛人愛己」、「感覺她就是為了刺他，太知道對方痛點了，怎麽扎心怎麽說」、「每次都拿孩子說事，孩子無辜的」。

不過，在這次面對面的談話中，也有觀眾表示：「張婉婷宋寧峰36問這一段真的看著蠻感人的，宋寧峰一直都覺得張婉婷太厲害了，所以他總想證明自己，導致兩個人老吵架。」其實，聽完宋寧峰的內心話後，張婉婷突然哽咽，自我反省說也應該向宋寧峰道歉，「她第一次當著宋寧峰的面肯定他，承認他是非常好的丈夫和父親，是一個非常好的演員，也是一個非常好的人。」