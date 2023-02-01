宏碁資訊產品事業筆電產品總處長林恭正表示：「宏碁Chromebook作為幼兒園至高中教育市場的領先品牌，深知學生及教師的需求。全面升級的Acer Chromebook系列將成為學習時不可或缺的工具，使學生及教師皆能保持高度的專注力；並以學生為中心，提升筆電的耐用性及可靠性，並提供新一代的連結技術，適用於學校的各項教學計畫。」

全新Acer Chromebook皆符合MIL-STD 810H機身防撞的軍規標準測試，能承受繁忙校園生活的考驗；吸震防護條加固筆電邊角，能承受最高從122公分處墜落，更具有加長加寬的內部支架，即便偶遇臨時狀況也能保護螢幕；此外，連接埠亦添加金屬片強化，能避免頻繁使用所造成的自然磨損。四款Acer Chromebook皆附有鍵盤能保護設備免受校園常見損壞影響，並具有防潑水功能，獨特的排水設計，有助於保護內部零件承受高達330毫升的水量潑濺；亦均配備防潮OceanGlass觸控板，由海洋廢棄物所製成，不僅有助於減少漂浮在海洋上的塑膠，更能同時提供玻璃般光滑的質感和靈敏的觸感。此外，全新Acer Chromebook均已通過ASTM F963-16玩具安全標準與UL/IEC 60950-1的安全標準認證，能安全地讓幼齡學童使用。

至於宏碁TravelMate B5 14最佳配置FHD螢幕，及最高搭載第12代Intel Core i3處理器，以絕佳的行動力滿足大學生及中學生的日常需求。全新11吋TravelMate筆記型電腦能提升學生於混合式學習的體驗，TravelMate B3 Spin 11配置選配的Wacom AES手寫筆，增加使用靈活性；而TravelMate B3 11的電池續航力長達9.5小時，成為學生可靠的學習利器，能在全天候的學習中發揮最大效能。