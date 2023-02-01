大陸女星邱意濃先前演出由王晶執導的新版《倚天屠龍記》中的周芷若一角，沒想到還未開播許多網友紛紛怒批她「整容臉」，更稱她為「最醜周芷若」，近日她在微博曬出多張性感泳裝照，讓網友直呼「身材太好了吧！」

邱意濃因出演新版《倚天屠龍記》引發兩派網友論戰，不少網友認為她的樣貌不適合演出「周芷若」，更狠批她是「整容臉」，即使當時導演王晶出面替她緩頰也無濟於事，而近期她在微博曬出春節期間到海邊的OOTD（Outfit of the day當日穿搭），只見她扎起兩條辮子，穿著一套三點式比基尼泳裝，胸前圓弧曲線一覽無遺，並對著鏡頭露出甜美可愛的微笑，與「周芷若」扮相簡直判若兩人。

照片曝光後，許多網友紛紛大讚「這樣的妝容漂亮多了」、「好迷人的邱邱，令人羡慕的魔鬼身材」、「太美充滿了靈氣，太迷人」、「這組照片拍得太好看了」、「不愧是我們的女神，太美太仙了」、「好喜歡這樣的笑容，太漂亮了」、「這身材絕了！看的我都流口水了！」、「姐姐的笑容好漂亮，就和冬天的一陽光一样，好溫暖」。

邱意濃曬出春節期間到海邊的OOTD。（圖／截圖自邱意濃微博）

事實上，邱意濃本名邱璐璠，2008年曾參選TVB國際中華小姐大賽獲得「魅力新人獎」，在2010年正式出道，演出作品包括《胭脂》、《絕地逃亡》、《秦時麗人明月心》和《冒險王衛斯理之支離人》等，2018年時因扮演《倩女幽魂情：陷夜聊齋》女主角聶小倩，躍升新一代「晶女郎」讓她在香港影壇小有名氣。