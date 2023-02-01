國民黨台北市議員張斯綱宣布參選2024立委選舉。（圖／取自張斯綱臉書）

2022九合一選舉綠營大敗，讓藍營士氣大振，青壯世代聲量爆高。國民黨台北市第一選區（北投區、士林區）議員張斯綱率先宣布，他將參選2024立委選舉，除喊話2024是國民黨重要一戰，國民黨要透過這次選舉徹底轉型，並強調他進入立法院，第一件事就是要提案廢除NCC。此消息引熱議，除大批藍營人士喊讚，更有大批網友被張的直率與政見震撼，紛紛留言「加油」二字。

張斯綱昨（1月31日）在臉書發文直言，「是的！斯綱準備好進軍立法院！」張強調，2024的立委選舉對國家、對國民黨有多重要，他想大家都心知肚明，不需要他再重複；他經歷台北市議會、政治幕僚、民間企業的多重磨練，到立法院一定能發揮監督、協調的戰力。

張斯綱指出，2024是國民黨重要一戰，國民黨要透過這次選舉徹底轉型，成為有朝氣、有機動戰力、有使命感的政黨，並在選戰過程中與總統候選人相互拉抬，帶動氣勢、翻轉局勢。而他進入立法院，第一件事就是要提案廢除NCC。張痛批，NCC當初的設想是獨立機關，作為媒體及電信業者的法規監管單位，但是現在的NCC，獨立性蕩然無存，甚至變成民進黨的言論打手，傷害台灣的民主政治，這樣的NCC不要也罷。

此文湧入大批網友按讚，迴響熱烈。包括台中市新聞局長鄭照新、國民黨發言人蕭敬嚴、桃園市議員凌濤與梁為超等藍營政治人物，都現身留言相挺；網友們則紛紛表示：「加油！」「戰將斯綱，加油加油！」「支持廢除髒CC」、「支持藍營青壯世代接班」、「有勇氣，為你加油」、「這個政見有哏，超棒的！一定要加油」。