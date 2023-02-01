美國對中國祭出新一輪晶片管制措施，更聯合盟友齊力封鎖，對中國半導體產業發展造成衝擊，根據統計，中國已有80家半導體公司公布2022年財報，其中超過半數出現虧損，更有公司淨利降幅高達611%。

第一財經報導，Wind資料顯示，中國已有80家半導體公司發布2022年業績預告，其中41家預告虧損，重災區是消費電子和半導體設計公司，其中，以敏芯半導體公司預告利潤下降幅度最大。

敏芯日前發布業績預告，預計2022年度實現歸屬於母公司所有者的淨利潤，來到人民幣負6350萬元至負4850萬元，與2021年同期相比，淨利降幅高達611%。

此外，台廠聯發科轉投資的匯頂科技出現上市以來首度虧損。匯頂科技日前發布業績預告，預計2022年年度公司歸屬母公司淨利潤虧損人民幣9億至6億元。

另根據美國半導體產業協會（SIA）統計，2022年11月全球半導體產業總銷售額為454.8億美元，與2021年同期500億美元相比減少9.2% ，亞太及其他地區衰退13.9%，其中全球最大半導體市場中國跌幅最慘烈，一口氣下滑21.2%至134億美元。

不過中國積極仍發展本土晶片產業，傳出正研擬提供晶片業超過1兆人民幣（折合約4.4兆台幣）的補助計畫。另根據華爾街日報報導，中國晶片正出現新一波IPO（首次公開募股）熱潮，籌資規模幾乎是2021年的三倍，因為投資人相信中國計畫長期發展半導體業。