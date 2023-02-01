李千娜從選秀節目《超級星光大道》出道，近年來跨足戲劇圈，日前推出的電影《山中森林》於全台火熱上映中。不過工作之餘，她也時常在社群平台上曬出自己的各式養眼美照，屢屢吸引粉絲前來朝聖。昨(31)日，她於IG上曬出全新造型，少見的以「妹妹頭」的模樣亮相，逆齡相貌讓網友看了都怦然心動。

昨(31)日，李千娜在IG上更新一則貼文，公開自己的全新造型，只見照片中捨棄自己維持許久的中長髮模樣，挑戰「齊劉海」，更開心的眨眼比YA，並配文寫下：「久違的瀏海回來了，goodluck兔me！」也俏皮留下一個萌兔的表情符號，文中更不忘向網友們獻上祝福，希望會有「兔年新氣象」，逗趣有可愛的模樣讓網友們看了好生心動。

貼文一出，頓時吸引不少粉絲前來朝聖，短短時間內已累積多達近萬人按讚分享，更有網友指出這番模樣超逆齡，根本不像是38歲的容顏，寫下：「還以為是舊照」、「變成妹仔了」、「太可愛了，直接變成學生」、「哇！這位小妹妹是誰。」認為人人都會瞬間沉溺於這位高中生小女孩的美貌之中。

事實上，李千娜曾以電影作品《茱麗葉》中的優異表現，獲得第47屆金馬獎「最佳新演員」的榮譽，2017年出演了夯劇《通靈少女》後人氣大增，近期的新作《山中森林》票房更突破千萬，星路備受看好。