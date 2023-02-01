行政院昨(31)日舉行新舊任院長交接典禮，新任行政院長陳建仁表示，這將是他人生最後一個「政務人員」公職。對此，前立委林濁水認為，政務官指的是院長以下的秘書長、部長、次長、委員，林濁水說陳建仁謙冲到貶抑自己變成待領導的政務官，形同貶抑憲法，「這未免謙冲到太不像樣了」。

陳建仁昨在交接典禮上表示，當人民公僕的真正權力就是服務，權力越大責任越大，加入行政團隊服務人民就是團隊共同信仰。陳建仁也強調，這將是他人生最後一個政務人員公職，沒有得過且過的本錢，會在最後475天全力以赴。

對此，林濁水今(1)日在臉書指出，在各國所謂政務官，在中央，指的是閣揆所領導的部會首長及政次等；至於我國則是院長以下的秘書長、部長、次長、委員等。林濁水說我國雖取消國會閣揆同意權，但也增加國會倒閣權，院長仍需向國會負責，所以一如一般雙首長制國家，如法國，閣揆仍然是政府首腦而非政務官。

針對陳建仁說要當最後一次政務官，林濁水直呼「真稀奇」，並直呼謙冲是好的，但是憲法既然賦予閣揆總領內閣政務官的地位，陳建仁卻謙冲到貶抑自己變成待領導的政務官，形同貶抑了憲法，這未免謙冲到太不像樣了。