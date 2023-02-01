迎接武陵農場夢幻櫻花季登場，和平警分局規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施。（警方提供／陳世宗台中傳真）

迎接武陵農場夢幻櫻花季登場，和平警分局規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施。（警方提供／陳世宗台中傳真）

一年一度武陵農場櫻花季，每年都吸引遊客蜂擁登山賞花拍照一位難求！武陵農場針對櫻花開放時程評估，訂定疏運時程自2月7日正式登場，持續到2月底共計22天。警方指出，為讓上山賞櫻民眾能有安全行車環境，特規畫「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施。

武陵農場櫻花季期間實施總量管制每天進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊的遊客4200人；住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，搭乘公共運輸散客則於客運所提供售票管道購買車票進場。

和平警分局指出，台7線95K牛鬥橋至台7甲線74K，梨山沿線路段將設置標示牌，宣導無通行證者請勿進入武陵路；另將在台7甲線與武陵路入口處設置檢驗點，由武陵農場派員實施管制。

警方表示，台7甲線45K~55K（思源埡口~武陵路口）沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，於櫻花季期間禁止臨時停車，和平警分局將增派警力加強交通疏導及取締違規；請民眾勿違規停車，期使道路順暢，有效疏導車流，提升民眾賞櫻及旅遊品質。

和平警分局強調，櫻花季期間前往武陵農場旅遊，請注意相關疏運措施，並多搭乘公共運具，如開車出遊行前請檢查車況並加滿油，山區道路蜿蜒狹窄，請開啟大燈小心慢行，勿違規駛入來車道，確保行車安全。另天氣寒冷，路面如有水痕亮光可能是結冰現象，應減速通行以免打滑。