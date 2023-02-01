以色列與巴勒斯坦爆發多年來最嚴重暴力衝突，美國國務卿布林肯出訪中東盼調停，先後會晤埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）、以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）。然而布林肯重提「兩國方案」（two-state solution）加深以巴疑慮，雙方都認為華府只是在「走過場」，因為中俄才是美國更大的威脅。

布林肯在開羅舉行記者會時，敦促以巴雙方採取「緊急措施」緩和局面，他說：「我們仍然認為最佳方式是維護並實現兩國的願景。」《華盛頓郵報》報導，以巴雙方因美國總統拜登政府老調重彈而沮喪，2014年前國務欽凱瑞（John Kerry）試圖推動兩國方案即以失敗告終。

以色列大城特拉維夫（Tel Aviv）唱籲和平人士克里格（Alice Krieger）說：「這場衝突不會結束，事情只會變得更糟。」她批評，布林肯為東耶路撒冷屯墾區猶太教堂外遭槍殺的7人哀悼，對於以軍突襲約旦河西岸的哲寧鎮（Jenin）難民營造成含平民在內10人死亡卻只字未提，「這讓我作嘔」。

布林肯會晤阿巴斯後在耶路撒冷獨自舉行記者會，他警告各方不要採取任何可能威脅兩國方案的行動，包括擴建屯墾區，或是將設置前哨站、拆毁設施、驅逐民眾、破壞聖城歷史地位等作為合法化。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，除了試圖藉對話平息局勢外，布林肯的優先事項之一還有恢復以巴之間協調安全的相關措施。阿巴斯上周宣布減少和以色列的安全協調，華府立即表示那非「這個時間點正確的做法」。美以都認為，安全協調是降低以巴衝突的關鍵，因為相關措施涉及攸關激進分子的情報共享，以及以巴安全部隊之間的聯繫。

《紐約時報》指出，儘管巴基斯坦受到華府施壓，但若以色列或美國都未作出讓步，阿巴斯很可能不會同意恢復安全協調。阿巴斯在與布林肯會面後說，以國政府所為破壞兩國方案，須對迄今發生的事負責。