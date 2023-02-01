現年50歲的南韓傳奇女星沈銀河，過去曾靠著甜美臉蛋與清新氣質，在電影《八月照相館》、電視《青春陷阱》等多部影視作品中演出，是90年代的「玉女掌門人」、「國民初戀」，但她卻在事業最顛峰時選擇嫁人淡出演藝圈，讓眾人相當驚訝。如今已息影近22年的她，卻傳出將回歸娛樂圈，並計畫推出全新作品，讓不少人相當期待。

沈銀河過去曾憑著自然演技與鄰家女孩般的清新氣質，獲得大眾矚目，更在27歲時靠著電影《八月照相館》、《美術館旁的動物園》拿下青龍賞、百想藝術大賞與大鐘賞的最佳女主角獎大滿貫影后，隨後又靠著經典電視劇《青春陷阱》再度奪下百想藝術大賞的最佳女演員獎，演技備受肯定，人氣也不斷攀升，與當時同樣獲得大眾喜愛的「氧氣美女」李英愛並駕齊驅，也因此兩人經常被拿來比較。

有趣的是，過去沈銀河曾因透過電影《愛的肢解》認識了富商鄭豪泳，兩人陷入熱戀後一度論及婚嫁，但就在婚禮前2天卻傳出她突然悔婚，在當時震驚不少人，也引起不少謠傳，其中一個說法是因為李英愛的介入，但鄭豪泳在某次接受採訪時透露，兩人分開是因為沈銀河的母親反對。如今他也真的成為李英愛的丈夫；沈銀河則在事業攀向巔峰之際另嫁曾是國會議員的池尚昱，婚後她便淡出演藝圈，並陸續生下2名女兒，只有替丈夫助選時才罕見現身。

而去年曾傳出婚姻出問題、有可能復出拍戲的沈銀河，在消息一出後依然悄然無聲，直到近日又被韓國媒體爆出她將確定正式回歸演藝圈，目前已與新公司簽約並計畫推出新作品，報導中還提到，她這次復出也拿到歷年來最高的片酬。對此，沈銀河的先生鄭豪泳受訪時透露，去年也有媒體爆料沈銀河要復出的傳聞，但他直至今日從未看到沈銀河跟製作公司有過接觸，所以皆不是事實，這種傳聞也讓沈銀河相當不悅，希望大眾別再造謠，正式破除沈銀河復出的謠言。

심은하, 은퇴 22년 만에 컴백?…"복귀작 선택 중, 역대 최고 출연료" #SBS뉴스 https://t.co/fWiY31ZtGm — SBS 뉴스 (@SBS8news) February 1, 2023