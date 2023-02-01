日前一名準新娘匿名上網抱怨未來夫家婚宴想辦流水席，進而引發和小姑的筆戰，最後連婚都結不成，一名多元計程車司機表示，昨日下午載到一名女乘客，對方一上車就開始講電話抱怨被媒體和網友說是拜金女，他聽內容懷疑女乘客就是日前吵得沸沸揚揚的號稱輔大陳若儀的「流水席新娘」，他說「雖然戴口罩，看得出來應該滿漂亮的」。

原PO今（1）日凌晨於臉書社團《匿名2公社》指出，職業是多元計程車司機，昨（1月31日）下午在北市京站百貨附近載到一名女乘客，對方一上車就開始講電話，邊講邊罵且情緒相當激動。

一名司機在網路PO文稱疑似載到「流水席公主」。（圖／翻攝自匿名2公社）

原PO表示，聽到女乘客不斷向電話中的人抱怨，「那些網路新聞記者發那什麼鬼新聞？」、「你有認識的律師嗎？我想知道可不可以告那些酸民和新聞記者加重誹謗」、「我已經說我不要分手費，只想挽回這段感情，但卻被形容拜金」、「我老公他妹妹抹黑我，網友跟記者不幫我」、「我這幾個禮拜每天壓力都很大，吃不好睡也不好，3個禮拜就瘦了2KG」、「我爸媽說我太衝動，為什麼還要把事情鬧大」、「為什麼每個人都要怪我，我真的快得憂鬱症了」等。

原PO表示，聽女乘客的談話內容，就像之前在網路吵得轟轟烈烈的「流水席新娘」。他說女乘客在南港重陽路上的一間便利商店下車，「雖然戴口罩，但看得出來應該滿漂亮的。」

貼文曝光，多數網友敲碗司機的行車紀錄器，「沒圖沒真相，行車紀錄器放出來再說」、「坐等行車記錄器流出」、「行車記錄器都交不出來，還多元司機勒？」、「我不信，車記錄器先PO上來」、「你載到網路紅人耶！怎麼沒有要求拍照？」、「請問她是用Kelly a叫車嗎？」、「行車記錄器放上來看看啊」。