瑞銀財管CIO表示，首先，從高頻數據來看，美國陷入較深度衰退的風險有所增加；第二，隨著貨幣市場對美聯儲降息的預期，美元下行風險上升；第三，交易所交易基金（ETF）和投機者對黃金的需求可能回升，我們因此做出上調金價目標的決定。

去年11月，金價迫近1600美元水平，但之後一直走高，瑞銀財管CIO指出，這波漲勢令我們感到驚訝，因為我們對美元和美債10年期收益率等驅動金價的因素持有不同看法。多國央行繼續買進黃金和瑞士出口強勁（主要對中國）也大幅推動了需求。

去年前三季度，全球央行增持多達673公噸黃金，全年規模或創下數十年來高位。央行持續強勁的需求及ETF買家的回歸固然是利好因素，值得注意的是，正值實際利率仍然是風險，但這利空因素可以被其他驅動因素所抵消。考慮到黃金的避險性質，投資者可以考慮增加小量頭寸，為投資組合進行對沖和/或賣出金價的下行風險。