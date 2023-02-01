女星歐陽靖育有2歲兒子「新醬」，常在社群網站與網友分享育兒經的她，近來透露剛送兒子上幼幼班時內心相當不安，接著指出兒子種種行徑後，忍不住感嘆：「也不知道自己在育兒上是不是哪裡做錯了」，引起網友熱議。

歐陽靖表示身為容易自責的新手媽媽，坦言剛送上兒子上幼幼班時，深怕不太會講話的他，因為無法溝通造成學校困擾，內心相當忐忑不安，讓她不免自責：「也不知道自己在育兒上是不是哪裡做錯了」，不過老師總是抱持樂觀態度強調：「沒關係，我們慢慢進步」，甚至在兒子情緒狀況較多時，總是在旁不停打氣，才讓她放下心中一塊大石。

歐陽靖擔憂兒子無法溝通會造成學校困擾，坦言內心相當不安。（圖／GinOy 歐陽靖臉書）

歐陽靖透露兒子近來突然變得不怕生，心情更是好到隨時都面帶笑容，還會主動找人討抱撒嬌，尤其近來接兒子放學時，見到兒子笑著一把抱住老師，讓老師開心表示：「他在連假時充電充飽了愛，現在來釋放愛給大家」，當下讓她內心激動萬分，除了感謝老師協助，更坦言：「成為媽媽後沒有一刻不是手足無措的，搬到台南人生地不熟，為了接送方便幫新醬找了離家最近的幼兒園，沒想到一切都是好緣分」。

歐陽靖遭網友情緒勒索，讓她急向網紅德州媽媽求救。（圖／GinOy 歐陽靖臉書）

不過歐陽靖卻在留言區向網紅德州媽媽留言求救，直呼：「 遇到一直積極叫我帶孩子去做語言治療的網友怎麼辦啊！？還情緒勒索⋯好像我不帶他去看醫生就是不愛小孩，未來後果要自己承擔」，對此，德州媽媽則是回應：「我們怎麼可能會比陌生人還不注重小孩的身心健康?至於那些一直說小孩可憐的就忽視吧，時間會說明一切的」，希望她能不要在意外界說法。