中華電預估2023年區間合併營業收入為2,212.7~2,227.9億元，營業成本及費用合計為1,765.9~1,772.9億元，稅前淨利為448.6~465.8億元，歸屬於母公司業主之淨利為345.5~361億元，每股盈餘4.45~4.65元。

謝繼茂表示，2023年台灣電信產業將因同業合併出現新的競爭態勢，中華電5G網速與涵蓋品質屢獲國內外肯定，有信心以優異的網路及服務品質持續站穩行動市場營收市占率與客戶數市占率雙冠王的領先地位，並加速拓展5G企業專網，與企業夥伴共同發展5G智慧應用，進一步推升行動業務營收，並帶動資通訊業務成長。此外，藉由高品質的固網寬頻服務，中華電主推升速及三網整合策略，可望持續提升用戶體驗，維持成長動能。中華電亦將加強MOD影視內容投資並結合Hami Video，滿足客戶多螢收視需求，提升客戶數與客戶貢獻，帶動影視服務整體營收成長。

中華電預估，2023年度合併營業成本及費用預測數1,765.9~1,772.9億元，較2022年度自結數增加66~73億元，約3.9%~4.3%，主要係為未來新興業務發展布局與維持核心業務成長動能，持續強化人才招募及網路建設，使相關成本增加。營業淨利預測數446.7~459.9億元，較2022年度自結數減少8.5~21.7億元，約減少1.8%~4.6%。稅前淨利預測數448.6~465.8億元、歸屬於母公司業主之淨利為345.5~361億元、每股盈餘預測為4.45~4.65元，較2022年度自結數分別減少6.9~24.1億元、減少4.2~19.7億元及減少0.06~0.26元。