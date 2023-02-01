黃姓男子因對前妻家暴，法院核發給前妻保護令，黃男發現前妻躲到飯店投宿，竟跑到飯店要求魚水之歡，還不顧前妻正值生理期硬上，事後前妻驗傷報警，黃男竟意猶未盡，再跑到飯店房間滯留不走，想再求歡，被台北地檢署依違反《家暴法》、《刑法》強制性交罪起訴。

起訴指出，黃男因對前妻家暴，士林地院去年4月核發保護令，裁定黃不得騷擾、接觸前妻，有效期間2年，黃男明知此事，去年9月16日，前往前妻投宿的北市某飯店，要求前妻與他發生性行為。但前妻因正值生理期，黃男才作罷。

但隔天黃男「性趣」爆發，打手機給前妻，前妻因未接聽，當天晚間黃男闖入前妻飯店房間，不顧對方生理期，性侵得逞，事後黃男一度離開飯店，前妻即前往醫院驗傷，並向警方報案。

當黃男前妻返回飯店房間時，竟發現黃男又回到房內，且不願離去，再報警處理，警方認為黃男對她實施騷擾行為，違反保護令，警訊後將黃男移送北檢偵辦。