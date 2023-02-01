網友留言。（圖 / 擷取自李四川臉書）

台北市副市長李四川今（1）日在臉書發文，公布多張環保局清理北市道路中島垃圾的照片，而針對日前有網友陳情的北市公共垃圾桶設置相關問題，他強調環保局會「評估檢討」。

李四川日前指出，自己在台北市區逛逛時，看到許多環境問題，如在道路中島上，有許多路過駕駛亂丟的垃圾，當時有網友留言陳情，希望不要將公共場合的垃圾桶全都撤走，因為實在不太便民，李對此回覆「同感，感謝」。

而在今日，李四川表示環保局會評估檢討垃圾桶設置的相關意見，並分享多張環保局人員在北市松山、中正、萬華等行政區清理道路中島垃圾的照片。李四川強調，市容整潔除了市府同仁清理外，更有賴台北市民維持，「讓我們共同努力，打造台北市成為乾淨又美麗的國際城市」。

對於李四川的積極作為，許多網友紛紛留言表達意見，「好樣的副市長。」「感謝副市長的認真為市民服務。」「會肯定所屬同仁辛勞的主管，實屬不多見，這種主管才會與同仁共同打拚。」「隊員們辛苦了。」