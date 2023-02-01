隨著連假結束，一連五天的2023台北國際動漫節也在昨（31日）圓滿落幕，今年也因著有許多人氣動畫登場，像《鏈鋸人》、《Lycoris Recoil 莉可麗絲》、《孤獨搖滾》等作品以外，還有像《火影忍者》也迎來20周年紀念，更有最近引起話題的《灌籃高手》，以及久違的《新世紀福音戰士新劇場版：終》等在台上映，掀起了一股動漫熱潮，讓動漫節各大攤位都排滿人潮，而電商也於平台上準備了更多人氣動漫周邊，讓還沒買過癮的粉絲再掃一輪貨。

木棉花今年在動漫節上不僅舉行《Lycoris Recoil莉可麗絲》聲優見面會，門票被秒殺之餘，就連福袋也率先完售。（木棉花提供）

曼迪攤位今年就獨賣《孤獨搖滾》的周邊商品，在首日半小時內就已完銷，整體營業額更是成長了近20%，同時還帶來《火影忍者》20周年等限量商品於現場販售。（曼迪提供）

今年動漫節可是久違地擠滿了人潮，除了各大動畫周邊以外，還邀請了人氣聲優、知名畫師等舉行見面及簽名會，像曼迪攤位今年就獨賣《孤獨搖滾》的周邊商品，在首日半小時內就已完銷，整體營業額更是成長了近20%；而木棉花則是擁有多個人氣IP如《間諜家家酒》、《鬼滅之刃》等周邊與福袋，《Lycoris Recoil 莉可麗絲》等福袋更是率先完售，就連其聲優見面會的門票也是被秒殺，每天更是有不少單筆就花上萬元的粉絲出現；至於羚邦更是在現場到了最後一天仍然充滿了排隊人潮，現場像《鏈鋸人》的福袋就早已於第二天完銷，第三天全數福袋及抽抽樂更是迅速完售，商品架上到最後一天已是空空如也，可見今年動漫節的入場者的消費力都相當驚人。

蝦皮購物的Myethos代理版《鏈鋸人》早川秋PVC完成品，優惠價6099元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物的《間諜家家酒》 安妮亞吊飾，優惠價 280元。（蝦皮購物提供）

而蝦皮線上動漫節目前仍在如火如荼進行中，今年站上動漫商品買氣較去年2月動漫節時期彈跳了近一倍之多，當中尤以《鏈鋸人》在眾多熱門IP中脫穎而出，各式福袋更在開展後迅速搶購一空，加上《灌籃高手》電影版上映，相關商品更躋身熱銷大黑馬，光是漫畫搜尋熱度就成長10倍，3日前蝦皮線上動漫節再天天整點灑5折券，每天指定時間再發放最高折250元限量折價券，搭配店家優惠券優惠折上折。