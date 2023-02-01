克羅埃西亞總統米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）1月30日批評西方援助烏克蘭戰車及其他武器的舉動，稱認為俄羅斯會輸的想法是「瘋了」，他更稱，2014年被俄羅斯兼併的克里米亞半島「回不去」烏克蘭了。

克羅埃西亞總統米蘭諾維奇（Zoran Milanovic）1月30日斷言，2014年被俄羅斯兼併的克里米亞半島「回不去」烏克蘭了。

綜合美聯社、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，德國、美國近期相繼宣布軍援烏克蘭豹式（Leopards）戰車、M1艾布蘭（M1 Abrams）坦克，克羅埃西亞總統米蘭諾維奇30日表示，認為俄羅斯會在傳統戰爭中戰敗的想法是「瘋了」，批評西方軍援烏克蘭重型戰車及其他武器，認為軍援無效，只會延長戰爭。

「我反對運送任何致命武器，這會延長戰爭」，「目標是什麼？讓俄羅斯解體、轉換政府？甚至有分裂俄羅斯的說法，真是瘋了。」

米蘭諾維奇甚至稱，2014年被俄羅斯兼併的克里米亞半島再也回不去烏克蘭了，批評西方的行為「不道德」，「因為（這場戰爭）沒有解決辦法」，「顯然克里米亞再也不會是烏克蘭的一部分了。」

針對米蘭諾維奇的說法，烏克蘭外交部昨（31）日發文批評「不可接受」，「我們認為烏克蘭總統的言論是不可接受的，他實際上就是在質疑烏克蘭的領土完整。」

米蘭諾維奇於2019年當選克羅埃西亞總統，他原本屬於左翼自由派政治人物，不過後續轉而擁抱民粹國族主義，批評西方對俄羅斯及巴爾幹半島的政策，被視為普丁的支持者，儘管他本人不斷否認。

克羅埃西亞同屬於北大西洋公約組織（NATO）及歐盟會員國，近幾個月來米蘭諾維奇公開反對芬蘭及瑞典加入北約，同時也拒絕讓烏軍在克國接受軍事訓練。儘管總統一職在克國僅具象徵意義，不過米蘭諾維奇目前也是克國武裝部隊的最高指揮官。