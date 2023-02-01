新北市牙醫師公會理事林子盟分享，近日收治一個年輕女患者，因為咬了一口芭樂導致牙痛，檢查後發現牙齒裂了，而這個狀況超常見，因為這位女患者是當天第3個吃芭樂牙裂就醫的患者，引起網友討論，醫師也認證「芭樂就是牙齒終結者！」

牙醫師林子盟昨天在臉書粉專分享，一位年輕女孩牙齒疼痛、著急來看診，剛坐下就急著說「醫師，我只是輕輕咬了一下芭樂！」而他檢查以後說「妳是今天第3個，因為吃芭樂牙裂來就醫的患者。」只能說芭樂真的是牙齒終結者。

林子盟表示，吃個芭樂就牙裂，讓女患者聽到驚呼怎麼沒有預兆，他解釋，沒有什麼是突然發生的，上次牙齒檢查的時候，就提到牙齒出現裂痕了，要好好照顧處理。對此，女患者則哀怨地說「我還以為沒那麼嚴重，沒想到突然就牙裂了。」

林子盟補充說，那天晚上來的最後一位患者，同樣也是牙裂問題，竟然是吃牛肉乾導致牙齒裂掉，感覺牙裂的凶手都是芭樂、堅果和肉乾輪流出現，提醒大家要定期檢查牙齒。不少網友看了超認同，直呼芭樂真的超可惡。