台中市北屯區松竹路上的「松竹寺」香火鼎盛，過年期間松安派出所槍械室暫成寺廟小金庫，由警方守護。（台中市五分局提供／馮惠宜台中傳真）

「松竹寺」香火鼎盛，過年期間十天連假香油錢累計達兩千萬元，廟方過年期間向當地松安派出所申請護鈔，至行恢復營運，警方也會同廟方主委護送數箱現金到銀行存放。（台中市五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北屯區松竹路上的「松竹寺」香火鼎盛，過年期間十天連假香油錢累計達兩千萬元，為守護信徒心意，有鑑於長假期間金融機構未營運，廟方向當地松安派出所申請護鈔，派出所槍械室暫成寺廟小金庫，警察競業守護也化身松竹寺水流觀音神隊友。

「松竹寺」，寺內供奉「觀世音菩薩」為1831年7月間順水漂流而來，通稱「水流觀音」，寺廟本身建築幾經改建，清代古蹟不復存在，而木製觀音神像已有190多年歷史，成為地方重要信仰中心，過年期間除了本地居民前往參拜，外地香客更是絡繹不絕，一天香油錢收入高達數百萬元。

唯因年假期間金融機構尚未營運，廟方向當地松安派出所申請護鈔，清點當日香油錢並裝箱封存完畢後，由警方隨同松竹寺主委林春臨將裝箱現金暫放派出所內槍械室，保險櫃鑰匙由主委親自保管，待年後銀行營運再護送存放。

十天春節連假，寄放在松安派出所的香油錢將達兩千萬元，1月（30）日金融機構恢復營運，松安派出所所長林澤聰親自與松竹寺主委林春臨護送數箱現金到銀行存放。

松竹寺香火鼎盛，所得香油錢收入，除了回饋三分埔松竹地區六個里基礎建設外，同時贊助地方國中小獎助學金、急難救助金等，另於中元普渡後將信眾捐贈民生物資裝箱分送地方貧寒家庭，展現菩薩助人濟世精神。