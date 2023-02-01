每個人陰莖的尺寸各有不同，自己的是大還是小？聽說外國人的尺寸普遍比較大，但這是真有其事嗎？台北市立聯合醫院仁愛院區泌尿外科黃建榮醫師表示，根據目前現有數據來看，台灣男性勃起後的平均尺寸約為11.5公分，與國外平均勃起長度13.12公分略有差異！但調查中也指出，有些人先天就是「長」人一等，勃起後長度可達逾15公分。

雄風尺寸是不少男性自尊與驕傲的來源之一，但到底多大才正常？外國人普遍真的比較大嗎？似乎是。根據英國學者整理各國研究結果，篩選出17項研究、超過15,000人次的陰莖數據，發表全球男性陰莖的平均尺寸。數據統計指出，一般男性未勃起時陰莖長度約為9.16公分、周長9.31公分；勃起時長度達13.12公分、周長11.66公分。

那台灣人的尺寸又是如何呢？黃建榮醫師表示，依照台灣泌尿學界簡邦平教授研究出的長度和身高的公式來看，台灣男性雄風尺寸與身高具正相關，依照台灣男性平均身高172公分來看，勃起後長度約為11.5公分，黃種人普遍尺寸要比西方人小一號。

然而，人外有人，天外有天，還是有些人的確天生異於常人；調查中也發現只有5%男性勃起時可超過15公分，另有約5%男性勃起後不滿10公分，而研究出的數據是一個大數據分析的平均值。黃建榮醫師也補充，其實勃起長度並非「性」福與否的關鍵指標，只要彼此能契合、能順利完成性行為就算是正常健康的狀態喔。

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