慈濟醫院身心科醫師蕭亦伶提醒家長，提早開始協助孩子調整生活作息，逐步變成「上學模式」才能收心。（慈濟醫院提供／陳世宗台中傳真）

慈濟醫院身心科醫師蕭亦伶提醒家長，提早開始協助孩子調整生活作息，逐步變成「上學模式」才能收心。（慈濟醫院提供／陳世宗台中傳真）

慈濟醫院身心科醫師蕭亦伶提醒家長，提早開始協助孩子調整生活作息，逐步變成「上學模式」才能收心。（慈濟醫院提供／陳世宗台中傳真）

元宵節過後國中小學生即將開學，家長應提前為孩子規律生活收心！台中慈濟醫院身心科醫師蕭亦伶提醒家長，春節後要提早開始協助孩子調整生活作息，逐步變成「上學模式」才能收心；尤其足夠睡眠對青少年發育十分重要，學生族群生理時鐘調整好自然就能跟上學習步調。

蕭亦伶說，2023年寒假才開始第二天就是除夕，多數家長忙著大掃除、辦年貨，還要安排親友團聚拜年等活動，沒時間規畫孩子的寒假作息；因此學生族群生活節奏大放鬆，跟著作息大亂，元宵節後才一星期就要開學銜接到規律上學，多少會產生心理壓力。

蕭亦伶根據寒假日程，建議家長提前幫助孩子銜接到正常作息。她從臨床經驗歸納學生族群收假後，較常表現的症狀有：為趕上課，情緒變得焦慮、緊張，導致無法正常排便；上課不專心、想打瞌睡，年齡較小孩子會哭鬧，以頭暈、肚子痛、胸口悶等藉口不想上學，搞到家長只好「拖著」孩子進幼稚園或教室。

蕭亦伶提出兩個原則，讓家長協助孩子步入正軌，首先是規律生活：長時間休假不少孩子習慣白天睡到自然醒，晚上卻越來越晚睡變成日夜顛倒，開學後要跟上晨光時間，確實困難。家長可安排孩子將作息調整到上學狀態，逐步恢復正常作息。

蕭亦伶特提醒有社交障礙的學童，可先帶領孩子環境適應，如果校園有開放，可先帶國小或是幼稚園孩子，先進校園走一走做些輕鬆的事或遊戲，讓孩子漸進適應學校環境。並先讓孩子熟悉人際關係，收假前一、二個星期，可幫孩子先跟好朋友聯絡，不要一次就跨到完全陌生或覺得會擔心害怕的情境。

蕭亦然建議為人父母可先跟孩子聊聊，下學期有沒有什麼要準備的？或開學後會不會擔心什麼事？讓孩子有機會先說出來，解放壓力，父母親才有時間先預先準備，不要等到開學第一天、第二天遇到事情才談，也許就來不及讓孩子回到學校生活常態。