美國女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）事業版圖除跨足樂壇與戲劇外，她更自創美容品牌「Rare Beauty」，而童星出身的她一舉一動都會被外界放大檢視，近期在她上傳的一段試妝影片中發現她雙手狂抖，因此遭批不專業，對此她也在影片下方回應了。
賽琳娜日前在抖音上傳了一段自己平時上妝前的保養步驟短片，可見她大方展現素顏模樣，進行上妝前的一系列保養，過程中她不時介紹自己所使用的保養品及使用方式，不過，網友發現她將卸妝水倒在海綿上時，出現雙手顫抖的情況，且片中也不時發現她手抖的樣子，讓粉絲相當擔心她的身體狀態，但也有網友認為她這樣的教學影片相當不專業。
對此，賽琳娜也在留言區中坦言，手抖的原因是「因為我服用紅斑性狼瘡的藥物所致」而對於網友批評她不專業，她則高EQ回應「請閱讀我的免責聲明，我不是專業的彩妝、造型師」。
事實上，賽琳娜2013年罹患紅斑性狼瘡，2017年又因紅斑性狼瘡復發使她腎臟受損，幸虧閨蜜法蘭西亞瑞莎（FranciaRaisa）捐腎才保住一命，而她也因此手術在大腿上留下10公分長的疤痕，起初她都會刻意用衣服遮住，但之後她選擇勇敢面對「現在我比以往任何時候都更加自信，也接受我所經歷的一切，並為此感到驕傲」。
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