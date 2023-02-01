美國女星賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）事業版圖除跨足樂壇與戲劇外，她更自創美容品牌「Rare Beauty」，而童星出身的她一舉一動都會被外界放大檢視，近期在她上傳的一段試妝影片中發現她雙手狂抖，因此遭批不專業，對此她也在影片下方回應了。

賽琳娜日前在抖音上傳了一段自己平時上妝前的保養步驟短片，可見她大方展現素顏模樣，進行上妝前的一系列保養，過程中她不時介紹自己所使用的保養品及使用方式，不過，網友發現她將卸妝水倒在海綿上時，出現雙手顫抖的情況，且片中也不時發現她手抖的樣子，讓粉絲相當擔心她的身體狀態，但也有網友認為她這樣的教學影片相當不專業。

對此，賽琳娜也在留言區中坦言，手抖的原因是「因為我服用紅斑性狼瘡的藥物所致」而對於網友批評她不專業，她則高EQ回應「請閱讀我的免責聲明，我不是專業的彩妝、造型師」。

@selenagomez PSA I got most of these products free. I ain’t just rolling like that everywhere. Use any serum to take off make up before washing. It breaks it up nicely. Also use a sponge to wipe eyes to treat eyes delicately when removing make up. K I’m done pretending I know what I’m taking about. ♬ Never Be Me - Miley Cyrus

事實上，賽琳娜2013年罹患紅斑性狼瘡，2017年又因紅斑性狼瘡復發使她腎臟受損，幸虧閨蜜法蘭西亞瑞莎（FranciaRaisa）捐腎才保住一命，而她也因此手術在大腿上留下10公分長的疤痕，起初她都會刻意用衣服遮住，但之後她選擇勇敢面對「現在我比以往任何時候都更加自信，也接受我所經歷的一切，並為此感到驕傲」。