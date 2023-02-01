香港女神張柏芝和男星謝霆鋒有過一段婚姻，婚後生下2個兒子Lucas和Quintus（小Q），離婚後張柏芝在2018年又生下小兒子Marcus，至今生父身分還是謎。張柏芝在社群平台上更新動態，曬出陪兒子逛街購物的照片，母子倆互動頻頻十分有愛，有眼尖網友發現其中有張柏芝與神秘男子十指緊扣的畫面，疑似新戀情曝光。

張柏芝在社群平台的限時動態曬出近況，這次逛街她用嬰兒車推著小兒子，還抽空給二兒子買了一雙新鞋當做新年禮物，孩子興奮歡呼對這份禮物很是喜歡。值得注意的是，張柏芝突然將鏡頭一轉對著下方的手，畫面中她正於一名男子十指交扣，對方穿著黑色上衣將張柏芝白皙小手包裹在手中。

從手的大小以及骨骼關節來看，像是成年男性的手，外界瘋猜這可能是張柏芝的神秘男友，或許還是三兒子的親生父親。面對網友的質疑，張柏芝在1月31日公開多個動態，側面澄清神秘男子的身份，應該是15歲的長子Lucas，並非新戀情。

不過，眼尖的網友發現張柏芝分享合照內藏玄機，照片中她與三個兒子逛街，但仔細一看還有一位神祕男子，由於是背影，暫時無法識別男子的身分。此前張柏芝就頻頻傳出與新男友何孟懷的戀情，兩人感情一直穩定，還被爆出將要帶著兒子移民，與男友再婚，不過張柏芝一直沒有回應，懶理外界猜測。