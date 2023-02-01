據美國之音報導，美國貿易代表辦公室美東時間1月31日公布的《2022年假冒和盜版惡名市場評估》說，中國仍然是世界上假冒產品的頭號來源地。它把中國最受歡迎的聊天應用程序微信的電子商務系統確定為「最大的假冒商品平台之一」。另外，阿里巴巴的全球速賣通和淘寶網以及百度網盤等多家在線平台也都榜上有名。

這份「惡名市場名單」列出了18個國家、據報從事或為大規模假冒商標或盜版提供便利的39個線上和33個實體市場，其中中國再次位居榜首。

這與上一次的報告基本相同。美國政府在2022年初把騰訊以及電商巨頭阿里巴巴營運的電子商務網站列入到它的「惡名市場」名單。

這份報告說，「來自中國的假冒和盜版商品，以及從中國轉運到香港的商品，佔2021年美國海關和邊境保護局查獲的假冒和盜版商品價值的75％。」

這份報告繼續把微信電子商務生態系統確定為中國最大的假冒產品的平台。另外，阿里巴巴面向海外的線上零售平台全球速賣通(Aliexpress)、百度網盤(Wangpan)、中國最大的企業對企業跨境電子商務平台敦煌網(DHGate)、中國第二大電子商務平台拼多多和中國最大的電子商務平台之一、阿里巴巴旗下的淘寶網以及「日益利用實體店來支持在線銷售假貨」的七個實體市場也被列入這個名單。

美國貿易代表戴琪1月31日在一份聲明中說，「這個惡名市場名單是敦促私營部門和我們的貿易夥伴採取行動打擊這些有害做法的一個重要工具，」

中國政府當時回應說，它不同意美國政府把一些電子商務網站列入這個名單的決定，稱此舉「不負責任」。

騰訊當時也表示強烈反對這一決定；阿里巴巴則表示將繼續與政府機構合作，解決人們對其平台的智慧財產權保護問題的關切。

除了列出這些惡名市場以外，這份評估報告還調查了網路盜版對美國工人的影響，包括網上的盜版行為如何影響創意產業工人賴以維生的工資、養老金和醫療福利等。

美國貿易代表戴琪說，「普遍存在的假冒和盜版商品貿易損害了美國工人的經濟安全，破壞了我們制定公平和包容性貿易政策的工作。」

美國服裝和鞋類協會(AAFA)對美國貿易代表辦公室發表的報告表示歡迎。該協會的總裁兼首席執行官史蒂夫·拉馬爾(Steve Lamar)在提供給美國之音的一份聲明中說：「美國貿易代表辦公室今天發佈的《惡名市場報告》與我們的擔憂是一致的，並再次強調了政府的承諾，即每年都要突出那些促成了我們日益嚴重的假冒問題的平台和市場。」

不過該協會認為，美國政府也需要採取行動打擊在美國平台上銷售的假貨。拉馬爾說，「我們必須盡一切努力在全球範圍內制止假貨，包括那些在美國平台上推廣和銷售的假貨。」

除了中國以外，這份惡名市場名單還包括阿根廷、巴西、柬埔寨、加拿大、印度、印尼、吉爾吉斯、馬來西亞、墨西哥、巴拉圭、秘魯、菲律賓、俄羅斯、泰國、土耳其、阿拉伯聯合大公國和越南的一些實體市場。

美國貿易代表辦公室最早從2006年的特別301報告中開始確認惡名市場。從2011年2月以來，該辦公室每年都公佈單獨於特別301報告的惡名市場名單，以提高公眾意識並幫助市場運營商和政府優先考慮保護美國企業及其工人的智慧財產權執法工作。去年8月，該辦公室啟動了2022年惡名市場名單的評估。