國防部上午表示，今(1)日迄上午9時止，偵獲共機34架次、共艦9艘次，持續於台灣周邊海空域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。其中有20架次共機逾越海峽中線，最特殊的是，共軍首次派出主力戰機沿台海中線從北到南「12處」穿過台海中線，是歷來最密集且位置最多一次，是否與新當選的美國國會眾議院議長麥卡錫傳出即將要訪台有關聯，大陸提出嚴重警告有關，值得關注。

國防部上午表示，今(1)日迄上午9時止，偵獲共機34架次、共艦9艘次，持續於台灣周邊海空域活動。(國防部提供)

另外國防部也掌握，共有9艘共艦在台海周邊活動，也是繼去年8月30日大陸圍台軍演後，數量最多且最大規模的一次。