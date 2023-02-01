「界樁釘乎穩、財富帶上鹿(路)！」台中市東勢地政事務所在元宵節前，於辦公廳舍戶外設置大型界樁與麋鹿拉車裝置燈飾，拉車內載滿Q版土地權狀、謄本及地籍圖模版，將於2月4日配合東勢區元宵節新丁粄節慶活動，在東勢客家園區設攤宣導不動產相關法令，寓教於樂。

地政局長吳存金說，民眾在申請土地鑑界時，各地政事務所都會建議同時申請釘土地界樁，而在辦理地籍圖重測時也提供免費釘樁服務，東勢地所除在戶外設立大型界樁宣導民眾明確暸解土地範圍外，也結合各式Q版權狀、謄本及地籍圖模版，呼籲民眾在持有或購買房地產時，詳閱土地建物所有權狀、登記簿謄本及地籍圖，才不會輕易落入詐騙，歡迎民眾向各地政事務所臨櫃或電話詢問相關問題。

東勢地政事務所主任陳應欽指出，東勢山城等地區在元宵節有新丁粄節慶，2月4日東勢地所將設攤宣導不動產相關法令，現場發送精美小禮物。地所前裝置大型界樁並在麋鹿拉車上堆滿Q版權狀謄本，夜晚亮燈後吸引不少居民遊客前往打卡，相信能有效達到宣導效果。