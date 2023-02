46歲金曲歌王王力宏前年捲入婚變風波後消失一年,上月底在拉斯維加斯Resorts World Theatre舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會,結果票房秒殺,現場湧入大量粉絲送暖,對此,王力宏也在久違的社群網站發文了,在微博和IG寫下:「謝謝你們讓我,不是『一個人』。」

王力宏沉潛一年後,當地時間28日在美國開唱,第一首開場曲就選〈你不在〉,他更有感而發說:「你們在嗎?我有想過,如果我重新站在這個舞台上,我們會不會再見面?」台下觀眾則熱情回應:「在、會」。王力宏也難得說過去一年的心情:「有時候我們人生面對的每一條路都可能是錯的,但我們努力把它變成對的」。

王力宏形容先前像是「摔了一跤」,坦言:「有時候我們人生面對的每一條路都可能是錯的,但我們努力把它變成對的」,而台下包括王力宏的爸媽、弟弟全家人以及美國的同學友人都現身支持,外界好奇王力宏完成這次演唱會後,是否會回台灣開唱?演唱會主辦寛魚國際表示:「口碑很好,各地都來邀約,台灣當然是很重要的一站,正在規劃中,希望今年底前能安排的上。」

表演完後,王力宏在IG及微博貼上當天的大合影,表示:「謝謝你們讓我,不是『一個人』。Thank you for being here with me.」,粉絲回應:「你回來了,我們都在」、「你永遠不會是一個人!謝謝你回來」、「你是forever love」、「我們的蓋世英雄又回來了,你不是一個人,我們都在,謝謝二哥」。