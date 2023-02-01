46歲金曲歌王王力宏前年捲入婚變風波後消失一年，上月底在拉斯維加斯Resorts World Theatre舉辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏」演唱會，結果票房秒殺，現場湧入大量粉絲送暖，對此，王力宏也在久違的社群網站發文了，在微博和IG寫下：「謝謝你們讓我，不是『一個人』。」

王力宏沉潛一年後，當地時間28日在美國開唱，第一首開場曲就選〈你不在〉，他更有感而發說：「你們在嗎？我有想過，如果我重新站在這個舞台上，我們會不會再見面？」台下觀眾則熱情回應：「在、會」。王力宏也難得說過去一年的心情：「有時候我們人生面對的每一條路都可能是錯的，但我們努力把它變成對的」。

王力宏形容先前像是「摔了一跤」，坦言：「有時候我們人生面對的每一條路都可能是錯的，但我們努力把它變成對的」，而台下包括王力宏的爸媽、弟弟全家人以及美國的同學友人都現身支持，外界好奇王力宏完成這次演唱會後，是否會回台灣開唱？演唱會主辦寛魚國際表示：「口碑很好，各地都來邀約，台灣當然是很重要的一站，正在規劃中，希望今年底前能安排的上。」

表演完後，王力宏在IG及微博貼上當天的大合影，表示：「謝謝你們讓我，不是『一個人』。Thank you for being here with me.」，粉絲回應：「你回來了，我們都在」、「你永遠不會是一個人！謝謝你回來」、「你是forever love」、「我們的蓋世英雄又回來了，你不是一個人，我們都在，謝謝二哥」。