台中市二分局自創簡易好記行人外出「3不一亮」四項安全小撇步，並積極結合義警、民防、警友、志工、守望相助隊辦理各項交通安全宣導。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市二分局自創簡易好記行人外出「3不一亮」四項安全小撇步，並積極結合義警、民防、警友、志工、守望相助隊辦理各項交通安全宣導。（台中市二分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警二分局轄區（中市北區）去（111）年共計發生11件死亡車禍造成12人喪生，其中有4件5人為行人死亡事故，為捍衛行人路權及交通安全，二分局也自創簡易好記行人外出「3不一亮」這四項小撇步，推廣宣導後老老少少琅琅上口，深受民眾好評。

北區111年底晚間發生公車、行人釀2死1傷之交通事故後，為提升行人通行道路安全，台中市警察局第二分局除同步展開「取締未暫停讓行人穿越路口」專案，更加強民眾防衛自保用路觀念宣導，自創簡易好記行人外出「3不一亮」四項安全小撇步，提醒行人外出時「不闖紅燈」、「不任意穿越道路」、「不低頭滑手機」、「走路穿戴亮色衣服及配戴反光配件」。

台中市二分局分局長楊川指出，根據統計北區去（111）年北區發生A1事故（24小時內死亡之道路交通事故）11件造成12人死亡，其中行人死亡交通事故佔4件（約4成）有5人死亡，其中2件為行人因闖紅燈而發生事故，2件則為車輛未停讓行人，而其中除行人自身違規行為所成造成之事故外，另則因行人著深色衣物，易造成車輛駕駛視線不佳而閃避不及等肇事原因。

為有效建立市民防衛自保用路觀念及防制行人嚴重死傷事故發生，台中市二分局自創簡易好記行人外出「3不一亮」四項安全小撇步，並積極結合「警友五力」：義警、民防、警友、志工、守望相助隊辦理各項交通安全宣導，灌輸「行人外出交通安全」觀念。

並至各鄰里發送、張貼小紙卡，上面印有「綠燈秒數夠才go」、「路口要走行人穿越道」、「不當低頭族走路要專心」，「亮衣配件在身上就是要別人看的見我」行人過馬路注意事項，不外乎就是運用簡潔有力之宣導標語，期一而再、再而三加深視聽者印象，印記於腦中，俾利發揮交通安全宣導成效。

第二分局分局長楊川特別提醒駕駛人行經路口亦應減速慢行，隨時注意車前狀況（保持隨時可剎停狀態），視線死角範圍有無其他人車；行人穿越道路時隨時專心注意路況，應行走行人穿越道並遵守燈光號誌之指示，切勿違規穿越道路，才能減少交通事故發生、保護自己安全也讓家人安心。