中央正在推動國土計畫，重新劃設國土功能分區，由於南投縣幅員遼闊，山坡地多，國土計畫分區劃定後，可能會影響開發利用，未來發展也會受到限制；為協助民眾保障權益，縣府地政處自2月9日起，指派專人到鄉鎮市公所提供諮詢服務。

國土計畫攸關民眾的土地使用權利，但很多長輩還不清楚《國土計畫法》的相關規定，及後續國土功能分區實施管制後的影響，縣府地政處已向內政部爭取延長開放公開閱覽網路圖台查詢系統的時間，並且自2月9日起，陸續指派專人在鄉鎮市公所受理民眾諮詢，協助民眾解惑或申覆相關土地問題。

南投縣國土功能分區圖規畫草案公開展覽，及各鄉鎮市公聽會已在今年1月2日完成，然而很多民眾還不清楚相關規定，及劃定國土功能分區後對使用的影響，縣府為使縣民能有充分的時間及管道深入了解，訂在2月2日辦理鄉鎮市公所及地政人員教育訓練，以便擴充受理諮詢人力資源並加強服務品質。

為服務不諳使用網路查詢的民眾，各鄉鎮市公所都有紙本圖冊可供民眾查詢閱覽，公所各窗口人員可逐案透過縣府承辦單位，查知更詳細的圖籍套疊資料，對於土地位在國土保育地區第一類的土地所有權人，地政處也排定專責人員至鄉鎮公所提供諮詢服務，方便縣民依期程就近前往洽詢，協助釐清民眾疑義。

縣府地政處表示，中央推動的國土計畫攸關民眾土地使用權利，地方政府雖是政策法令執行單位，但仍會以民眾權益為首要原則，做好為民服務工作。