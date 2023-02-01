到底何時才能普發現金6000元，時程備受關注，新任閣揆陳建仁率副院長鄭文燦今到立法院各黨團拜會，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，最快要到4月10日那周，由於目前有4個版本，國民黨和行政院版有很大的差異，要經過朝野協商，如果沒有結論，就會進入表決，這些程序無法免除。

陳建仁今日率鄭文燦祕書長李孟諺到立法院各黨團拜會，柯建銘針對外界關心的普發現金特別條例和預算在會前受訪表示，1月18日出委員會朝野協商，冷凍期1個月，最快要2月17日才能表決。

柯建銘指出，有4個版本，國民黨和行政院版有很大的差異，國民黨的版本只有發1萬元，時代力量和民眾黨版本和行政院的差不多，只有在第三條有差異，相對來說是國民黨版本有完全不同的立法體例，這要經過朝野協商，如果沒有結論的話，就會進入表決。

柯建銘表示，2月17、18日表決，通過後總統公告3天，最快2月23日行政院會通過預算送來立法院，差不多在3月3日付委審查，同時行政院長要來備詢，整個程序大約有1個月時間，最快是4月10日那周可能會完成，這些程序沒有一個人能把他減免，可以在一定的程序預設時間。

柯建銘也強調，付委審查時，立法院各委員會的召委要選出來，各委員會要重新組合才能審查，這部分立法院選舉時程也要同步配合。