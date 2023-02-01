距離名人堂球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）只有116分差距，湖人王牌詹姆斯（LeBron James）即將登基成為歷史得分王，甚至挑戰史上首位生涯4萬分的NBA球員，詹姆斯用了20年超越賈霸的紀錄，獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）就曾表示，自己並沒有預期會打這麼久的時間，不過籃網的得分機器杜蘭特（Kevin Durant）則有不一樣的看法。

若照目前攻下30.2分的場均數據，詹姆斯只需要4場比賽便能加冕歷史得分王，對手將會是實力不強的雷霆，該場也是湖人結束客場之旅後回到主場的首戰，屆時將湧入大批紫金球迷親眼見證這偉大的時刻，有望重現布萊恩（Kobe Bryant）退休戰般的熱鬧氛圍。

詹姆斯生涯場均得分為27.2分，對於現今的進攻節奏來說，球員想要達成並不是太難，不過想要來到詹姆斯的高度可不這麼輕鬆，因為詹皇生涯並沒有受過什麼大傷，20個賽季下來保持相當優秀的出席率，即使再會得分，也還是必須保有健康且長遠的職業生涯。

曾經與詹姆斯為聯盟兩大門面的杜蘭特，也對前者本季的表現佩服萬分，「作為競爭對手，我認為自己也能跟他做一樣的事，但隨後我才意識到，今年是他生涯第20年了，他已經38歲了，必須得向他致敬。」而據《EssentiallySports》報導，談到誰有機會追逐詹姆斯紀錄，杜蘭特則點名了東契奇（Luka Doncic），「我們現在知道這個公式，必須在20年打上1000多場比賽，場均得到27分，東契奇擁有完成這偉大事蹟的條件，他正走在這條道路上。」