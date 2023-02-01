挖耳屎是許多人閒來無事的舉動，但醫師表示，耳屎具有保濕、抑制細菌孳生，是「耳朵健康守門員」，民眾自挖耳屎不只易塞住耳膜損害聽力、還可能戳破耳膜，嚴重還可導致外耳道癌症，民眾勿因不自覺的習慣危害自身健康。

敏盛醫院副院長江坤俊在YouTube頻道《江P醫件事》說明，耳道分為外、中、內耳道，外耳道會分泌油脂，耳屎就是油脂加上皮膚掉落的角質層、腺體分泌物所混合，對人體相當重要，因它具有油脂可保持外耳道濕潤，另外耳屎有酵素可抑制細菌、黴菌生長。

江坤俊表示，許多人喜歡用棉花棒挖耳屎，但其實此舉非常危險，「因為棉花棒太粗，只會將耳屎往耳內推得更深、讓耳屎塞住耳膜，造成聽力受損，若過於用力，還可能戳破耳膜，相當危險。」

另外，有人愛用小指頭去挖耳屎，江坤俊提醒，因人的指甲未必乾淨，指甲恐刮傷耳道引發感染，恐誘發嚴重後遺症；曾有一名女性愛用小工具挖耳朵，常刮傷耳道釀成感染，某次感覺耳痛又流血，竟被診斷出已罹患外耳道癌症。

為何會因挖耳屎引發癌症，江坤俊說明，當細胞受損，就須有新細胞增生，若增生過程正常就無礙，但只要一次增生不正常就可能轉為癌症。

至於耳朵進水時的處理方式，他說，可將頭倒向進水的那一側，並單腳跳躍，水就會自然流出，或用吹風機稍微吹乾。若真因耳屎影響聽力或出現耳朵脹痛，應尋求專業醫師協助，勿自用手指或用小物亂挖耳朵，以免造成更大的傷害。