前副總統陳建仁接掌新任閣揆，引發各界關注。前台南縣長蘇煥智表示，若非以選總統作為誘因鼓動，陳不會冒著被「剝皮」的風險，即一上任就會被質疑高端疫苗與論文抄襲等爭議，來當這個單純「看守」的閣揆。陳目前看來要想超越副總統、民進黨主席賴清德有困難，但卻能對賴有制約的作用，意思就是要讓賴不敢得罪總統蔡英文；至於陳是否真會參選2024總統，蘇則直言「有機會」三字。

蘇煥智今（1）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，從新內閣的人事布局來看，就是在派系分配，蔡英文用了很多公務人員，其他則是派系分一分，蔡花了不少時間在處理派系；重點是，賴清德在組閣過程中完全被邊緣化，這顯然就是蔡在為2024民進黨總統初選鋪排，目的是要想讓陳建仁更有利。

談到陳建仁是否參選2024總統，蘇煥智坦言，若非以此作為誘因來說服，陳接任得揆的動機實在不大，可想而知有人在鼓動陳參選2024總統大位。畢竟他一上任就得面臨被「剝皮」的風險，包括被質疑護航高端疫苗與論文抄襲等相關情事，這種單純「看守」的閣揆，值得他冒這個險、參與這局嗎？

至於陳建仁是否能夠勝過賴清德，蘇煥智則分析，以目前看來有點困難，陳光靠組織是無法超越賴的，重點是黨內有競爭者對賴就有壓力，對賴就會產生制約的作用；能否阻擋賴是一回事，但至少讓賴不敢得罪蔡英文，賴也比較不敢批判蔡政府執政團隊。