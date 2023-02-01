民進黨在九合一選舉大敗後，副總統賴清德扛起黨主席責任，表態要解決民進黨遭受各界質疑的黑金、抄襲等問題，而在此次內閣改組出任副閣揆的桃園市前市長鄭文燦，雖然曾表態2024支持賴選總統，但仍被各界認為兩人將互相競爭大位。對此，國民黨智庫執行長柯志恩指出，賴清德與鄭文燦同屬新潮流派系，而新潮流過去從未出過總統，這個派系想當總統的企圖心比任何人都強，「讓一個人出線，這樣的共識是會有的」。

柯志恩今（1）日在廣播節目《嗆新聞》分析時事，針對「溫暖內閣」正式上任，她認為陳建仁不管從政治性、敏感度及造成的爭議等，都不會被認為是當閣揆的角色，如曾任閣揆的蘇貞昌與賴清德，都展現出了他們各自的自主權，但陳給人的感覺只是擋在前面，「他後面一定有非常多，我客氣講，給予他很多的意見（的人）」。

柯志恩提到，新內閣感覺較像是過渡內閣，有些人被徵詢後會考慮未來一年中的政治耗損及風險，因此不願意加入，在這樣的情況下，就只好有很多人留任。

而針對2024總統大選的布局，柯志恩爆料一些平常給予賴清德幫助，可說是最接近賴的人，都仍不敢肯定一定會由他出戰，因此民進黨並非已定於一尊。

不過柯志恩也提到，雖然外界認為鄭文燦可能與賴清德競爭2024，但他們兩人同屬新潮流這個派系，而新潮流尚未出過總統，因此這個派系對於當總統的企圖心比誰都要強，即使中間可能有一些聲音，但讓自己派別的人當上總統會是最高原則，「我覺得鄭文燦跟賴清德，不會是那麼互相鬥的角色，他們這點做得比我們國民黨好很多。」