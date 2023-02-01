新冠肺炎疫情進入第3年，各國已開始鬆綁口罩令，中央流行疫情指揮中心也預計在明日公布最新措施。公衛學者指出，台灣已有自然感染產生54％免疫保護力，部分人群也受到雙價疫苗保護，已可開始解除室內口罩令，但醫療及長照機構等特定場所仍應繼續維持。

台大公衛學院教授陳秀熙提出新的健康照護解封指數，取代過去的流行疫情解封指數，考慮了兩個重要因素，1是使中重症降低，住院病人人數減少，存活率也就跟著升高，2是鬆綁防疫措施，讓自然感染保護形成。健康照護解封應低於一定標準，台灣曾在去年9月、10月達標，但隨後又出現新變異株、BA.5兩波流行，導致後來的健康解封指數再度升高，目前尚未達到標準，因此還無法解封。

陳秀熙指出，聖誕節、元旦群聚後，部分醫療能量產生負擔，都會讓健康解封指數往上升，因此台灣尚未低於標準。為了要低於標準，我們必須要鬆綁一些措施，第一措施就是口罩以及隔離檢疫調整。

韓國已於1月30日解除室內口罩令，但對於確診者仍需要隔離；日本也考慮在5月解除室內口罩令以及解除確診者隔離。香港則是從1月30日起取消確診者隔離措施，但仍需要配戴口罩。

陳秀熙表示，雖然不同國家針對防疫措施鬆綁有不同的思維，但不管是在口罩或者是隔離方面，隔離措施的解除能解決人力短缺問題，特別是醫療業，可減少因健康照護能量不足所造成的損失。至於解除口罩，則代表了警戒措施的解除，口罩令從硬性變成軟性，對於大家具有很大的象徵意義。

台灣因有自然感染產生54％的免疫保護力，以及部分人群受到雙價疫苗保護，陳秀熙認為，已可開始逐漸解除室內口罩令，但某些特定場所以及特定族群除外，例如醫療及長照機構仍要繼續維持。台灣從受到BA.5感染慢慢轉變成受到BA.2.75影響以及未來BQ.1的入侵，陳秀熙團隊也預測，台灣的流行將會變成小波的類地方流行，這對中重症不會造成太大的影響，但若不鬆綁防疫措施，未來健康照護指標的解封指數可能無法到達應有的標準，這部分仍需繼續思考。

面對新型Omicron亞變種病毒，陳秀熙表示，我們要有新思維，對於強制防疫的3個重要措施，確診通報、室內口罩令、隔離政策，應考慮鬆綁。除口罩的接觸外，未來確診者可不需要再做輕症通報，使健康照護能量回到正常標準、連同衛生體系也可以一併恢復正常。

另外，陳秀熙表示，當免疫防火牆所產生的安全保護，尤其是在台灣疫苗覆蓋力高的情況下，確診個案也可從原本的5＋N 改成0＋N自主防疫，就如同監測感冒，視身體情況進行自主防疫。如此一來才能讓醫療人力、各行各業的人力恢復正常。