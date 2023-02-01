周六（4日）是24節氣中的立春，代表春天從此開始，民俗專家廖大乙表示，今年是特別的「黑兔雙春閏二月」，屬兔、雞、鼠、馬、龍的人要「躲春」，因新舊太歲交接，磁場較為混亂的緣故，當天勿出遠門、探病，也不可口出惡言、就可化解一年的災禍。

據《自由時報》報導，廖大乙說，今年是特別的黑兔雙春閏二月，也稱為水兔當值，所以正沖太歲的屬兔和屬雞的人，偏沖太歲的屬鼠和屬馬的人，及小偏沖的屬龍的人，則記得要「躲春」，因為新舊太歲交接磁場較為混亂，這天需低調謹慎且不出遠門、不探病，除謹言慎行外，也不能口出惡言。

廖大乙指出，今年黑兔年，正偏沖太歲的5生肖較容易感到做事不順心、身心較不健康，今年有兩個「立春」將會遇爛桃花，且最好少投資、少逞口舌之快，另外若在網路散播謠言、詐騙、誘人犯罪的訊息，小心業障反撲會更大。

廖大乙提醒，正偏沖太歲者，可在身上配戴一些紅色元素的飾品，例如五色線手環、紅色線的項鍊以招喜氣，另外千萬不可戴腳鏈，因正偏沖太歲的人，今年比較會有施展不開的感覺，戴腳鏈會行運不好要特別注意。