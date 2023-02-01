台灣有不少人迷信算命，認為能趨吉避凶，一名女網友日前透露，算命師說她自小不能吃牛肉，好奇其他人是否也有類似遭遇，結果有網友語出驚人，表示算命的要他終生不能吃麥當勞蘋果派，笑翻一票人。

原PO近日在Dcard發文，小時候長輩帶她去算命，算命師說她命帶魁罡星，吃牛肉會破壞該星的保護作用，因此從小父母禁止她吃牛肉，雖然長大後有偷偷吃過一次，但吃下去發現是不熟悉的味道，便吐出來，好奇也有人跟她一樣被算命師說終生不能吃牛嗎？

對此，許多網友分享自己的遭遇，不過最獵奇的是有一名網友留言，「我阿嬤幫我去算過，說我終生不能吃麥當勞的蘋果派」，大家好奇原因，他回答「那算命的用台灣國語說『不能粗餅苟派，不孿你孫子會變壞，變夠派（台語，派=壞）』，說我吃了會學壞」，惹網友大笑「真的假的啦！太好笑」、「那紅豆派可以嗎」。

此外，還有網友留言「我也是出生的時候算命說我有孔子命，這輩子會讀書有成就，如果吃了牛就會破壞考試運」、「去算命，算命先生說我弟是某個神明的坐騎，跟牛有關，從那之後就沒再吃牛了」。