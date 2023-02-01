擁有百萬粉絲的大陸網紅提子，過往多發佈用各種食材製作美食的影片，豈料去年7月疑似是為了增加點閱率，竟直播將一條大陸二級保育類動物大白鯊（又名噬人鯊）烹煮成料理並當場食用，當時引發網路熱議，而她也被有關部門立案調查，近日判決結果出爐，遭罰人民幣12.5萬元(約新台幣55萬元)，引起陸網討論。

自提子食用大白鯊的消息在微博上話題不斷，也讓相關部門注意此事開始立案調查，近日判決結果出爐。綜合陸媒報導，該管機關指出提子因「非法購買、食用國家重點保護野生動物大白鯊」，被罰款12.5萬人民幣（約新台幣53萬）。

據了解，提子曾於去年7月12日將擺拍和烹食大白鯊的影片上傳自各大社群平台，並迅速登上熱搜榜單，然而，有律師指出提子遭罰12.5萬是「正常範圍的行政處罰」，若確有證據可證明當事人不知情是保育類動物，因此僅有罰款而未有刑事處罰。

對此消息，也引發大陸網友不滿，雖有一派網友認為裁罰相當正常，指出那些認為金額太低的言論是「不懂法」；但也有另一派人抨擊裁罰數額過低，會讓富貴人士大啖珍稀食材，並以低昂的犯法成本脫罪，引發民間一時對保育類動物的捕捉熱潮，留言：「都不用拘留或坐牢的嗎，犯罪成本也太低了」、「果真是有錢能使鬼推磨」、「罰得太少」、「意思是出得起這錢的就能為所欲為了？」，