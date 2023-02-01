居住台灣多年開設英語補習班的外籍人士提告主張，2021年新冠疫情期間，位於台北市大直的住家附近一家汽車旅館進行拆除工程，但聲音太吵只能搬到飯店躲避噪音，並提告求償，台北地方法院認定英語老師提出1天的施工噪音證明，判決廠商須賠償飯店住宿費6746元。可上訴。

台北地院表示，由於該名老師無法舉證證明廠商在2021年6月17日以外之其餘施作系爭拆除工程期間，所發出之聲響已侵入其居住之房屋內，且已逾越法定噪音管制標準，其主張其居住安寧人格法益、身心健康權受有侵害，請求精神慰撫金等費用失所憑，判決駁回。

這名老師提起民事訴訟主張，廠商從2021年5月11日起至同年8月中旬，對汽車旅館進行整棟拆除之工程，期間每天上午8時至下午5時，拆除工程之器具不間斷發出尖銳施工噪音，也遭附近居民檢舉。

老師說，拆除工程期間適逢台灣covidl9疫情爆發期間，白天無法外出前往他處躲避噪音，只能待在住家內，連續長達數月之噪音致其睡眠不佳等，不法侵害其居住安寧之人格利益，須賠償其搬到飯店的住宿費用及精神慰撫金等。

台北地院認為，依英語老師提出的報告顯示，其居住房屋在2021年6月17日上午9時至下午4時測得之平均聲響為75分貝，已超出噪音管制標準72分貝之數值，廠商拆除工程所發出之聲響已侵入其居住之房屋內，且已逾越法定噪音管制標準。

北院指出，這種聲響非短暫、偶發而得容忍或忽略者，而是持續一整天，已超越一般人社會生活所能容忍之程度，足以影響居住安寧，且情節重大，判決廠商須賠償其躲避拆除工程噪音的住宿旅館6746元。