新北市長侯友宜昨晚悄悄出席全國正副議長聯誼會春酒，引發提前拜票懷疑，新北市長侯友宜表示，昨天是新北市蔣根煌議長作東，請全國各縣市正副聯誼，是新春團拜的一項活動，他受議長之邀也是以半個地主身份參與，給全國議會正副議長拜年，祝福他們兔吉利來，大家經濟發展大賺錢，與平安健康。
據了解，侯友宜昨上台致詞表示，謝謝多年來所有議會凝聚力量，為了這塊土地打拚做事，不分族群、黨派、認真努力做事。
蔣根煌則表示，就是開心喝春酒，大家不用過度聯想。
新北市長侯友宜昨晚悄悄出席全國正副議長聯誼會春酒，引發提前拜票懷疑，新北市長侯友宜表示，昨天是新北市蔣根煌議長作東，請全國各縣市正副聯誼，是新春團拜的一項活動，他受議長之邀也是以半個地主身份參與，給全國議會正副議長拜年，祝福他們兔吉利來，大家經濟發展大賺錢，與平安健康。
據了解，侯友宜昨上台致詞表示，謝謝多年來所有議會凝聚力量，為了這塊土地打拚做事，不分族群、黨派、認真努力做事。
蔣根煌則表示，就是開心喝春酒，大家不用過度聯想。
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