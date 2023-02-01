苗栗縣苗栗市一名55歲賴姓婦人，在大年初二1月23日上午失蹤至今，家屬在網路上發文求助，昨天晚間傳來不幸消息，賴婦被發現溺斃在八甲水塘公園池中，家屬懷疑賴婦是為撿東西掉進池塘，詳細死因仍待檢警進一步相驗釐清。

根據家屬說法，賴婦大年初二上午10點38分，帶著兩隻狗出門散步，之後中午12點53分其中一隻狗自行返家，賴遲遲未歸，家屬也從賴婦友人得知，賴婦在初二上午10點30分至11點，曾打電話與其他朋友拜年，並邀請友人初三時前往家中聚餐，但之後就失聯，手機也關機。

隨後家屬前往賴婦常出沒地點尋找，並撥打賴婦手機，但都顯示關機，讓家屬心急如焚，也在網路上發文求助，並指賴沒有失智、無精神疾病，希望大家可以幫忙協尋。

苗栗警分局得知消息後，也主動發幫協尋，但向電信公司申請手機最後發話位置，但因賴婦手機關機太久無法定位，只好增派警力搜尋，並擴大調閱監視器。

結果仍傳來不幸消息，昨天晚上11點多，在苗栗警方及苗栗縣山城救難協會人員協尋下，在賴婦住家2公里遠的八甲水塘公園池中，尋獲其遺體，經研判賴婦也已溺斃多時，家屬懷疑她是撿東西掉入池中，不過真正死因，將由苗栗檢警進一步調查。

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