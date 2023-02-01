美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將訪問北京，將成為自2018年以來第一位訪問北京的美國最高級別外交官。美國之音引述學者專家分析稱，這並不意味著美國與中華人民共和國的關係正走向發生重大的變化，人們對布林肯與中國高級領導人的會晤將產生大量成果或重啟兩國間緊張關係的期望很低。

報導稱，與此同時，據一位不願透露姓名的美國官員表示，美中兩國官員正準備今年兩國領導人之間再次舉行面對面的會晤和峰會期間的會邊會。

總部位於華盛頓的戰略與國際研究中心（CSIS）的弗里曼中國研究項目主席裘德·布蘭切特（Jude Blanchette）說，「我認為不應該有很多的期望會看到此行取得任何重大突破，但我也不認為這是一件壞事，考慮到過去五年來這種關係已經惡化到了這種程度。」

1月，布林肯在芝加哥大學政治學院對聽眾說，在緊張局勢加劇的情況下，開放的溝通管道可以為美中關係設置護欄。不過他補充說，在時任民主黨籍國會眾議院議長裴洛西於2022年8月訪問台灣後，兩國關係的熱度有所降低。

拜登總統上一次與中國國家主席習近平會晤是在去年11月份在印尼峇里島舉行的20國（G20）峰會期間。印度將於9月9日至10日在新德里主辦今年的20國峰會。美國將於11月份在舊金山主辦今年的亞太經合組織（APEC）領導人峰會。

今年2月24日是俄羅斯入侵烏克蘭一周年。美國表示，已經向中國非常清楚表明了為俄羅斯對烏克蘭的戰爭提供安全和物質支持的後果。

上周四，美國財政部制裁了一家中國公司--長沙天儀空間科學技術研究院有限公司，也簡稱為「中國天儀」（Spacety China）。美國財政部指責該公司提供烏克蘭的衛星圖像，以支持與克里姆林宮有聯繫的雇傭軍瓦格納集團的作戰行動。中國天儀設在盧森堡的子公司也受到了制裁。

美國官員和中國觀察人士表示，俄羅斯對烏克蘭的戰爭將在布林肯與中國官員在北京會晤期間列入議程。

去年秋天曾在中國呆了六個星期的戰略與國際研究中心（CSIS）中國商業和經濟高級顧問甘思德（Scott Kennedy）說，「中國國內關於中國對俄和烏克蘭政策的辯論是我在那裡時遇到的最具爭議的問題之一，中國國內專家界的很多人都認為中國犯了一個戰略錯誤。」

但在公開場合，中國官員仍然堅持北京的政策立場和敘事。中國外交部發言人毛寧週一表示，「美國是烏克蘭危機的始作俑者和最大推手，」

此外，中國政府已暫停在2020年3月26日之前簽發的所有10年多次入境簽證的使用，並且在當時因冠狀病毒大流行而停止簽發新的簽證。

喬治城大學（Georgetown University）亞洲研究教授丹尼斯·懷爾德（Dennis Wilder）表示，這與中國與前總統歐巴馬（Barack Obama）政府達成的互惠協議背道而馳。懷爾德於2009年至2015年期間擔任美國總統《每日簡報》的高級編輯。

懷爾德表示，布林肯可能會敦促中國官員取消暫停赴華有效簽證，因為這影響到許多美籍華人，以及商業和教育交流。

中國政府表示將繼續根據其疫情形勢變化調整措施並便利國際人員往來。

一位發言人說，中國駐美國的大使館和總領事館可以向持有2020年3月26日前發放、目前已被暫停的多年多次入境簽證的申請人免費發放新的兩次入境、有效期為六個月的簽證。但是來中國旅遊和尋求醫療的簽證不包括在內。

專家表示，雖然美國人可以申請新的中國簽證，但簽證申請中所需的大量私人訊息可能被用來對付申請人或向海外異議人士施壓。

目前的中國簽證申請需要申請人的配偶、父母（甚至包括已故）和子女的私人訊息，例如他們的出生日期、出生國、國籍、地址和職業。申請表還詢問申請人的父母是否在中國。相比之下，申請人家庭成員的訊息在之前的4頁的簽證表格中是可選的。在台灣或香港出生的簽證申請人還需要提供帶有中文原名的文件，例如出生證明。

懷爾德說，中國當局正在「尋找」海外美籍華人的「脆弱性」，因為這些訊息可能被用作向居住在中國的申請人家庭施壓的工具，他還提到了幾名華裔美國記者因這種壓力而離開中國大陸的例子。

戰略與國際研究中心（CSIS）中國實力項目主任林洋（Bonny Lin）表示，「我會對填寫所有這些信息感到擔心。就中國的整體趨勢而言，這並非不尋常，中國希望更好地控制和加強對其境內所有活動的監視。」

當被問及前往中國的美國官員提供的此類私人訊息是否可以用作一種政治情報形式時，林洋表示同意，「當然是的，因為他們正在收集這些信息以供使用。」

對於申請美國非移民簽證的中國公民，雖然申請人需要提供其家庭訊息，但要求並不寬泛。此外，美國不要求提供有關簽證申請人子女的具體和私人訊息。