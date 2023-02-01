現年34歲的英國男星魯伯特葛林特（Rupert Grint），過去憑藉著《哈利波特》系列電影中飾演「榮恩」一角而走紅，他也因此獲得超高人氣並賺進大把鈔票，甚至當時還以900萬英鎊（約新台幣3.3億元）的身價，躍升英國青年富豪前100名的排行榜中。而近日即將推出驚悚片《敲敲門》的他，接受媒體採訪時卻語出驚人的表示「演榮恩11年很窒息」，引起網友熱烈討論。

由鬼才導演奈沙馬蘭所執導的驚悚片《敲敲門》，找來了魯伯特葛林特、克莉絲汀崔（Kristen Cui），以及曾演出《復仇者聯盟》系列電影的戴夫巴帝斯塔（Dave Batista）、《駭客任務》的強納森葛洛夫（Jonathan Drew Groff）等知名演員聯合演出，讓粉絲們相當期待。其中，已超過7年沒演出電影的魯伯特葛林特，最受到矚目。

而近日接受專訪的魯伯特葛林特，被問到過去出演《哈利波特》榮恩一角時的感受，他坦承自己從11歲開始演榮恩一路演到22歲，感覺自己與榮恩幾乎快融為一體，而且拍這部片很佔據時間跟精力，當時幾乎全年都在拍攝，剩下的時間都在宣傳，讓他感到「非常窒息」；另外，魯伯特葛林特也透露，自己演完哈利波特後，曾一度陷入自我懷疑，不確定自己是否還想要繼續演戲。不過即使如此，他仍相當感激自己有機會演出榮恩這個角色，「就像他第二個名字一樣」，同時也認為《哈利波特》結束的時機點相當好且正確。

事實上，魯伯特葛林特在拍攝完《哈利波特》爆紅後便投身製片，也開始主持電視節目並參與電視影集的演出，持續活躍演藝圈，而他在2020年時也被拍到與交往9年的演員女友喬琪雅葛洛米（Georgia Groome）一同上街，當時女方還挺著大肚子，隨後他也證實女友已懷孕的好消息，成為《哈利波特》系列中首位升格成父母的演員。