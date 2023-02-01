1名鄭姓男子昨天晚上開車闖進台中港管制站，台中港務警察攔查不停，鄭男開進港區內，疑因視線不清自撞水泥護欄造成火燒車；台中港務消防隊與港警到場搶救，將鄭男從火團中拉出送往童綜合醫急救，未料鄭男卻偷偷拔掉點滴落跑，目前仍未到案。警方表示，因鄭男僅涉犯商港法，無法帶回強制訊問，因此將通知鄭男到案說明。

男駕車闖台中港自撞燒成火球 ，獲救送醫竟自拔點滴落跑。

警方調查，台中港務消防隊昨(31日)晚8時獲報，管制站警員無線電通報，有轎車開進管制站攔查不停，員警立即開巡邏車前往；警方開車到南橫二路圓環處，發現該轎車自撞圓環造成火燒車。

警方指出，員警立刻將車內的鄭姓男子拉出車外，救護車及消防車到現場後，鄭男由員警戒護就醫。

警方表示，鄭男意識清楚，自稱大腿疼痛及胸痛，被送到梧棲童綜合醫院急救，現場轎車已被燒成廢鐵，未料間10時許，鄭男卻自行拔掉點滴後落跑，警方也無法聯繫上。

但警方表示，鄭男因入侵管制區，屬於違反商港法，並非刑法範圍，因此無法強制帶回，將依規定通知鄭男到案說明。