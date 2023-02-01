美國總統拜登和新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）1月31日（二）就提高國債上限首次會議表示，這一次會議不會產生任何具體建議來避免美債違約。相反的，這場會議可能會成為接下來幾個月為提高美國31.4兆美元（近新台幣942兆）的國債上限進行來回攻防的序曲。

據《路透社》（Reuters）1日報導，雙方都沒有顯示出他們願意就任何事情進行談判的跡象。如果不能達成協議，可能會導致6月可能出現美債違約的情況，進而影響信用評級。

眾議院的共和黨人表示，任何債務上限的提高，都應與大幅削減開支相匹配。對此白宮則表示，只有在提高債務上限之後，才會討論未來的開支削減，兩方立場可以說是壁壘分明。

白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）和管理和白宮預算管理局長楊（Shalanda Young）寫道：「提高國債上限不是談判；這是這個國家及其領導人避免經濟混亂的義務。」麥卡錫則表示，拜登需要願意做出讓步，以便讓國會通過提高國債上限的方案。」「他們應該做的第一件事，尤其是作為美國總統，（是）願意坐下來，找到一個共同點，一起談判，」

與其他大多數發達國家不同的是，美國對其能夠借貸的數額有一個硬性限制，而國會必須定期提高這一上限，因為美國政府的支出超過了它的收入。債務上限的提高通常是在兩黨的基礎上進行投票，但共和黨人曾經杯葛來贏得削減開支。

拜登似乎質疑麥卡錫使共和黨人保持一致的能力，他稱麥卡錫是「一個體面的人」，但也指出他為了成為議長不得不對保守派作出的讓步。

白宮已經表示，它將在3月9日發佈其預算提案。共和黨黨鞭史卡利斯（Steve Scalise）表示，眾議院共和黨人將爭取在4月提出他們的預算提案。